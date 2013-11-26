Ставь лайки и следи за новостями
TTF_Plus_MW - индикатор для MetaTrader 5
3096
Реальный автор:
MojoFX
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор. Индикатор цветными точками отображает моменты времени, когда можно совершать сделки.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 06.11.2007.
Рис.1. Индикатор TTF_Plus_MW
Индикатор BlauSMStochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Woodies CCI
Известный индикатор с использованием двух разнопериодных CCI.
Индикатор UltraWPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.BlauTSStochastic_HTF
Индикатор BlauTSStochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.