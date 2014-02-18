原作者：

MojoFX

箭头信号指标。当出现交易机会时指标会在图表上绘制彩色的圆点。

该指标使用SmoothAlgorithms.mqh类库（必须复制到terminal_data_folder\MQL5\Include下）。类的使用在“不使用额外的缓存来计算用于中间过程的平均价格序列”一文中详细描述。

这个指标首先在MQL4中实现并于2007年11月6日在 的代码基地中发布。

图 1. TTF_Plus_MW指标