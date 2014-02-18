代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

TTF_Plus_MW - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1549
等级:
(22)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
ttf_plus_mw.mq5 (8.95 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者：

MojoFX

箭头信号指标。当出现交易机会时指标会在图表上绘制彩色的圆点。

该指标使用SmoothAlgorithms.mqh类库（必须复制到terminal_data_folder\MQL5\Include下）。类的使用在“不使用额外的缓存来计算用于中间过程的平均价格序列”一文中详细描述。

这个指标首先在MQL4中实现并于2007年11月6日在 的代码基地中发布。

图 1. TTF_Plus_MW指标

图 1. TTF_Plus_MW指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2033

William36HistogramWaller William36HistogramWaller

以彩色直方图形式绘制的一个趋势指标。

UltraWPR_HTF UltraWPR_HTF

在输入参数中提供时间框架可选项的UltraWPR指标。

Woodies CCI Woodies CCI

有两个不同周期CCI的，被广泛使用的指标。

Exp_BlauTSStochastic Exp_BlauTSStochastic

使用BlauTSStochastic振荡器的交易系统。