请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
原作者：
MojoFX
箭头信号指标。当出现交易机会时指标会在图表上绘制彩色的圆点。
该指标使用SmoothAlgorithms.mqh类库（必须复制到terminal_data_folder\MQL5\Include下）。类的使用在“不使用额外的缓存来计算用于中间过程的平均价格序列”一文中详细描述。
这个指标首先在MQL4中实现并于2007年11月6日在 的代码基地中发布。
图 1. TTF_Plus_MW指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2033
William36HistogramWaller
以彩色直方图形式绘制的一个趋势指标。UltraWPR_HTF
在输入参数中提供时间框架可选项的UltraWPR指标。
Woodies CCI
有两个不同周期CCI的，被广泛使用的指标。Exp_BlauTSStochastic
使用BlauTSStochastic振荡器的交易系统。