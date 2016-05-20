und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
TTF_Plus_MW - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 791
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
MojoFX
Ein Pfeilsignal Indikator. Der Indikator setzt farbige Punkte wenn Sie traden können.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 06.11.2007.
Abbildung 1. Indikator TTF_Plus_MW
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2033
Trendindikator gezeichnet in Form eines Farbhistogramms.UltraWPR_HTF
Indikator UltraWPR mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Ein weit verbreiteter Indikator mit zwei verschiedenen CCI-Perioden.Exp_BlauTSStochastic
Dieses Handelssystem verwendet den BlauTSStochastic Oszillator.