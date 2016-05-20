Wirklicher Autor:

MojoFX

Ein Pfeilsignal Indikator. Der Indikator setzt farbige Punkte wenn Sie traden können.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 06.11.2007.

Abbildung 1. Indikator TTF_Plus_MW