喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1 - MetaTrader 5脚本
原作者：
Bob O'Brien
具有三种状态的趋势指标。在强烈的趋势中，它将柱形绘制成红色或绿色，颜色取决于下降或是上升。如果没有显著的趋势，柱形为灰色。
该指标基于周线图上MACD直方图和日线图上Force Index 震荡指标的值。当MACD直方图增长并且震荡指标下跌到零值下时显示为绿色柱形，红色柱形出现在直方图下降且震荡指标上升到零值上方时。
这个指标首先在MQL4中实现并于2007年11月6日在mql4.com的代码基地中发布。
图 1. TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2030
