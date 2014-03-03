CodeBaseSecciones
BlauTSStochastic_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador BlauTSStochastic que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador

Figura 1. Indicador BlauTSStochastic_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2029

