TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1 - indicador para MetaTrader 5
- 1606
-
Autor real:
Bob O'Brien
Um indicador de tendência de três estados. Durante fortes tendências ele colore as barras em vermelho ou verde, dependendo da direção da tendência. Se não houver fortes tendências, a barra é cinza.
O indicador se baseia nos valores do histograma MACD em um gráfico semanal e o oscilador Índice de Força em um gráfico diário. As barras verdes ocorrer durante o crescimento do histograma MACD e a queda do oscilador abaixo de zero, e a cor vermelha aparece quando o histograma cai e os oscilador se move acima de zero.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 06.11.2007.
Figura 1. Indicador TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2030
