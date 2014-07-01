CodeBaseSeções
TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Bob O'Brien

Um indicador de tendência de três estados. Durante fortes tendências ele colore as barras em vermelho ou verde, dependendo da direção da tendência. Se não houver fortes tendências, a barra é cinza.

O indicador se baseia nos valores do histograma MACD em um gráfico semanal e o oscilador Índice de Força em um gráfico diário. As barras verdes ocorrer durante o crescimento do histograma MACD e a queda do oscilador abaixo de zero, e a cor vermelha aparece quando o histograma cai e os oscilador se move acima de zero.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 06.11.2007.

Figura 1. Indicador TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2030

