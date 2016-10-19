無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Bob O'Brien
三つの状態を持つトレンド指標強いトレンドの発生時に、バーを赤や緑のトレンド方向に応じて着色します。強いトレンドがなければバーは灰色です。
この指標は週チャートのMACDヒストグラと日チャートのForce Indexオシレータに基づいています。緑のバーはMACDヒストグラムが上昇してオシレータがゼロ未満に低下する際に生成され、赤のバーはヒストグラムが低下してオシレータがゼロ以上に移動するときに表示されます。<
この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月6日にコードベースに公開されました。
図1 TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2030
