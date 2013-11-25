CodeBaseРазделы
Индикаторы

TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
3275
(21)
Реальный автор:

Bob O'Brien

Трендовый индикатор с тремя состояниями. При наличии сильных трендов окрашивает бары в красный или зеленый цвет в зависимости от падения или роста. При отсутствии сильных трендов цвет бара серый.

В основе индикатора лежат значения гистограммы MACD на недельном графике и осциллятора Force Index на дневном графике. Зеленый цвет баров возникает при росте гистограммы MACD и уходе осциллятора ниже нуля, а красный при падении гистограммы и выходу осциллятора в область выше нуля.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.11.2007.

Рис.1. Индикатор TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1

