Der echte Autor:

Bob O'Brien

Ein Trendindikator mit drei Zuständen. Während starker Trends werden Balken in rot oder grün eingefärbt, abhängig davon, ob der Kurs steigt oder fällt. Wenn keine starken Trends vorliegen, ist der Balken grau.



Der Indikator basiert auf Werten des MACD Histogramms auf dem wöchentlichen Chart und dem Force Index Oszillator auf dem täglichen Chart. Grünen Balken treten während des Wachstums des MACD-Histogramms und Abfall des Oszillators unter Null auf, rote Farbe erscheint, wenn das Histogramm fällt und der Oszillator sich über Null bewegt.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 06.11.2007.

Abbildung 1. Indikator TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1