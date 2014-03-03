Indicador TrendValue que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.

Indicador Accelerator_Signal que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.

Oscilador Estocástico de William Blau implementado en forma de histograma de color, y con una línea de señal en forma de nube de color.

Indicador BlauTSStochastic que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.