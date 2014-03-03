CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Awesome_Signal_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1060
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
awesome_signal.mq5 (9.41 KB) ver
awesome_signal_htf.mq5 (13.19 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Awesome_Signal que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador

Hay que colocar el archivo compilado del indicador Awesome_Signal.mq5 en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ del terminal cliente.

Figura 1. Indicador Awesome_Signal_HTF

Figura 1. Indicador Awesome_Signal_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2025

Accelerator_Signal_HTF Accelerator_Signal_HTF

Indicador Accelerator_Signal que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.

TrendValue_HTF TrendValue_HTF

Indicador TrendValue que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.

BlauTSStochastic BlauTSStochastic

Oscilador Estocástico de William Blau implementado en forma de histograma de color, y con una línea de señal en forma de nube de color.

BlauTSStochastic_HTF BlauTSStochastic_HTF

Indicador BlauTSStochastic que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.