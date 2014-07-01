Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
BlauTSStochastic_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador BlauTSStochastic com a opção de seleção dos períodos de tempo nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do Indicador
Figura 1. Indicador BlauTSStochastic_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2029
BlauTSStochastic
Oscilador Estocástico de William Blau implementado como um histograma colorido e com uma linha de sinal sob a forma de uma nuvem colorida.Accelerator_Signal_HTF
Indicador Accelerator_Signal com a opção de seleção dos tempos gráficos nos parâmetros de entrada.
TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1
Um indicador de tendência de três estados. Durante fortes tendências ele colore as barras em vermelho ou verde, dependendo da direção da tendência.UltraWPR_HTF
Indicador UltraWPR com a opção de seleção dos períodos de tempo nos parâmetros de entrada.