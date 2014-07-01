CodeBaseSeções
BlauTSStochastic_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
979
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Indicador BlauTSStochastic com a opção de seleção dos períodos de tempo nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do Indicador

Figura 1. Indicador BlauTSStochastic_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2029

