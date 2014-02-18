在输入参数中提供时间框架可选项的Awesome_Signal指标。

带有彩云形式信号线的，以彩色直方图表示的William Blau随机震荡器

具有三种状态的趋势指标。在强烈的趋势中，取决于趋势的方向，它会将柱形绘制成红色或者绿色。

在输入参数中提供时间框架可选项的UltraWPR指标。