Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
BlauTSStochastic_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 724
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Indikator BlauTSStochastic mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode
Abbildung 1. Indikator BlauTSStochastic_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2029
