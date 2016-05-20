CodeBaseKategorien
Indikatoren

BlauTSStochastic_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
724
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Indikator BlauTSStochastic mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode

Abbildung 1. Indikator BlauTSStochastic_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2029

