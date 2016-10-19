コードベースセクション
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBlauTSStochastic指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間

図1　BlauTSStochastic_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2029

