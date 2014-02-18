在输入参数中提供时间框架可选项的TrendValue指标。

在输入参数中提供时间框架可选项的Accelerator_Signal指标。

带有彩云形式信号线的，以彩色直方图表示的William Blau随机震荡器

在输入参数中提供时间框架可选项的BlauTSStochastic指标。