Awesome_Signal_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
1408
(26)
awesome_signal.mq5 (9.41 KB) 预览
awesome_signal_htf.mq5 (13.19 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中提供时间框架可选项的Awesome_Signal指标。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标周期

将指标编译后的文件Awesome_Signal.mq5放到终端的terminal_data_folder\MQL5\Indicators\文件夹下。

图 1. Awesome_Signal_HTF指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2025

