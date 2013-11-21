Смотри, как бесплатно скачать роботов
Awesome_Signal_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 2352
Индикатор Awesome_Signal с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Период графика индикатора
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора Awesome_Signal.mq5.
Рис.1. Индикатор Awesome_Signal_HTF
