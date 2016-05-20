Ein Multi-Währungs-Handelssystem (Multi-Currency), basierend auf Bollinger Bändern und einer Technik zur Mitnahme von Trends. Kann bis zu 6 Währungen simultan traden. System wurde im Optimierungsparameter-Sharing erstellt.

Indikator Accelerator_Signal mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.