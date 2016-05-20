CodeBaseKategorien
Indikatoren

Awesome_Signal_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
awesome_signal.mq5 (9.41 KB) ansehen
awesome_signal_htf.mq5 (13.19 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Indikator Awesome_Signal mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Indikator Awesome_Signal mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode

Kopieren Sie die compilierte Awesome_Signal.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Indikator Awesome_Signal_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2025

