TrendValue_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der TrendValue Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Indikator Chartperiode

Kopieren Sie die compilierte TrendValue.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der TrendValue_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2023

