TrendValue_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 2869
Индикатор TrendValue с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Период графика индикатора
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора TrendValue.mq5.
Рис.1. Индикатор TrendValue_HTF
