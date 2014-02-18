请观看如何免费下载自动交易
在输入参数中提供时间框架可选项的TrendValue指标。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //指标图标周期
将指标编译后的文件TrendValue.mq5 放到终端的terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 文件夹下。
图 1. TrendValue_HTF指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2023
UltraWPR_HTF_Signal_BG
UltraWPR_HTF_Signal_BG基于UltraWPR指标的数据，在作为图形对象的柱形上显示和趋势方向有关的信息，它带有趋势方向或者交易方向的彩色指示，并给出警报或音频信号，并发送推送通知到智能手机。TrendManagerOpen
以彩云形式绘制的一个趋势检测指标。
Accelerator_Signal_HTF
在输入参数中提供时间框架可选项的Accelerator_Signal指标。Awesome_Signal_HTF
在输入参数中提供时间框架可选项的Awesome_Signal指标。