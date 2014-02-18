UltraWPR_HTF_Signal_BG基于UltraWPR指标的数据，在作为图形对象的柱形上显示和趋势方向有关的信息，它带有趋势方向或者交易方向的彩色指示，并给出警报或音频信号，并发送推送通知到智能手机。

以彩云形式绘制的一个趋势检测指标。