TrendValue_HTF - MetaTrader 5脚本

在输入参数中提供时间框架可选项的TrendValue指标。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //指标图标周期

将指标编译后的文件TrendValue.mq5 放到终端的terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 文件夹下。

图 1. TrendValue_HTF指标

图 1. TrendValue_HTF指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2023

