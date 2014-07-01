CodeBaseSeções
TrendValue_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1620
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
O TrendValue indicador com a opção de seleção dos tempos gráficos nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período gráfico do indicador

Coloque o indicador compilado TrendValue.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ do terminal do cliente.

Figura 1. O indicador TrendValue_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2023

