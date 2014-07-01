Participe de nossa página de fãs
TrendValue_HTF - indicador para MetaTrader 5
1620
-
O TrendValue indicador com a opção de seleção dos tempos gráficos nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período gráfico do indicador
Coloque o indicador compilado TrendValue.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ do terminal do cliente.
Figura 1. O indicador TrendValue_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2023
