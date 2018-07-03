CCI es un indicador muy útil. Pero le falta una cosa, el rango establecido:



La adición de la transformación inversa de Fisher a CCI, le hace cambiar dentro de los límites del rango conocido. Eso ayuda a estimar el estado actual del mercado. Además de eso, ha sido añadido un cierto tipo de la línea de señal (en vez de usar sólo la inclinación del indicador, se usa la línea de señal que puede filtrar algunas señales falsas). En combinación con el suavizado adicionesl de CCI, ella tienen que ser útil para determinar la tendencia. Pero en cualquier caso, se recomienda insistentemente experimentar con algunos parámetros.

