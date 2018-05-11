Aeron JJN Scalper EA

「パラボリックSAR」指標に基づいてトレールストップを適用するためのユーティリティです。

CCIは非常に有用な指標です。しかし、それには一つのことが欠如市でいます。既知の境界です。逆フィッシャートランスフォームをCCIに追加することで、既知の範囲での振動が可能になり、これにより、市場で何が起こっているのかを正確に評価するのに役立ちます。