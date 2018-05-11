コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Aeron JJN Scalper EA - MetaTrader 5のためのエキスパート

aeroninfo
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
972
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アイディアの著者: Hemant AgarwalMQ5コードの著者: barabashkakvn

エキスパートアドバイザーは、買いストップおよび売りストップ注文を出します。

EAでは、指値注文に使用される価格が最後の100バーの配列で検索されます。出された注文の価格は、その銘柄の最小許容距離（SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL）を考慮して計算されます。


入力パラメータ

  • Lots - 指値注文の数量
  • Trailing Stop (in pips) - トレールの値
  • Trailing Step (in pips) - トレールストップの値
  • Reset time (minutes) - 分単位での指値注文の有効期限
  • Doji diff 1 - バー#1の最小サイズ
  • Doji diff 2 - バー#1の次のバーの最小サイズ
  • magic number - EAの一意のID

USDJPY、H1:

Aeron JJN Scalper EA

