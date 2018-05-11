無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Aeron JJN Scalper EA - MetaTrader 5のためのエキスパート
アイディアの著者: Hemant Agarwal、MQ5コードの著者: barabashkakvn
エキスパートアドバイザーは、買いストップおよび売りストップ注文を出します。
EAでは、指値注文に使用される価格が最後の100バーの配列で検索されます。出された注文の価格は、その銘柄の最小許容距離（SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL）を考慮して計算されます。
入力パラメータ
- Lots - 指値注文の数量
- Trailing Stop (in pips) - トレールの値
- Trailing Step (in pips) - トレールストップの値
- Reset time (minutes) - 分単位での指値注文の有効期限
- Doji diff 1 - バー#1の最小サイズ
- Doji diff 2 - バー#1の次のバーの最小サイズ
- magic number - EAの一意のID
USDJPY、H1:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20195
