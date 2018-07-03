El valor del Stop Loss de la posición abierta cambia si se cumplen las siguientes condiciones:

El valor del indicador "Parabolic SAR" en el índice 1 es mayor/menor que el precio de la apertura (para las transacciones buy y sell, respectivamente); El valor del indicador "Parabolic SAR" en el índice 1 es mayor/menor que la barra Low/High con el índice 1 (para las transacciones buy y sell, respectivamente); El indicador "Parabolic SAR" en el índice 1 se ha formado después de la hora de apertura de la posición.

Parámetros de entrada de la utilidad: