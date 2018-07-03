CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Parabolic_TrailingStop - Asesor Experto para MetaTrader 5

Almat Kaldybay | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
738
Ranking:
(16)
Publicado:
El valor del Stop Loss de la posición abierta cambia si se cumplen las siguientes condiciones:

  1. El valor del indicador "Parabolic SAR" en el índice 1 es mayor/menor que el precio de la apertura (para las transacciones buy y sell, respectivamente);
  2. El valor del indicador "Parabolic SAR" en el índice 1 es mayor/menor que la barra Low/High con el índice 1 (para las transacciones buy y sell, respectivamente);
  3. El indicador "Parabolic SAR" en el índice 1 se ha formado después de la hora de apertura de la posición.

Parámetros de entrada de la utilidad:

  • base_tf - timeframe a base del cual va a formarse el indicador "Parabolic SAR" para cambiar el Stop Loss de la posición;
  • SAR_step - paso del cambio del precio (parámetro del indicador "Parabolic SAR", por defecto es 0,1);
  • maximum_step - máximum del cambio del precio (parámetro del indicador "Parabolic SAR", por defecto es 0,11);

Parámetros de entrada

Cambio del valor del Stop Loss de la posición abierta

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20201

