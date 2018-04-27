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EA

Aeron JJN Scalper EA - MetaTrader 5EA

aeroninfo | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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思路来自: Hemant Agarwal, MQ5 代码作者: barabashkakvn

放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单的智能交易系统。

EA 遍历最后 100 根柱线的数组，搜索挂单的价格。 下单的价格是根据该品种的最小允许距离计算的 (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)。


输入参数

  • Lots - 挂单的交易量
  • Trailing Stop (in pips) - 尾随值
  • Trailing Step (in pips) - 尾随步长值
  • Reset time (minutes) - 以分钟为单位的挂单生存期限;
  • Doji diff 1 - 柱线 #1 的最小长度;
  • Doji diff 2 - 柱线 #1 之后柱线的最小长度;
  • magic number - EA 的独有标识符。

Symbol USDJPY, H1:

Aeron JJN Scalper EA

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20195

趋势 RDS 趋势 RDS

基于最后三根柱线检测趋势。

周内日期 周内日期

周内日期的直方图。

Parabolic_TrailingStop Parabolic_TrailingStop

基于 "抛物线 SAR" 指标的尾随停止实用工具。

DayTime DayTime

一款箭头指标，将日线开盘价与一小时收盘价进行比较。