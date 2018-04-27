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Aeron JJN Scalper EA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1627
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Hemant Agarwal, MQ5 代码作者: barabashkakvn。
放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单的智能交易系统。
EA 遍历最后 100 根柱线的数组，搜索挂单的价格。 下单的价格是根据该品种的最小允许距离计算的 (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)。
输入参数
- Lots - 挂单的交易量
- Trailing Stop (in pips) - 尾随值
- Trailing Step (in pips) - 尾随步长值
- Reset time (minutes) - 以分钟为单位的挂单生存期限;
- Doji diff 1 - 柱线 #1 的最小长度;
- Doji diff 2 - 柱线 #1 之后柱线的最小长度;
- magic number - EA 的独有标识符。
Symbol USDJPY, H1:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20195
Parabolic_TrailingStop
基于 "抛物线 SAR" 指标的尾随停止实用工具。DayTime
一款箭头指标，将日线开盘价与一小时收盘价进行比较。