Aeron JJN Scalper EA

思路来自: Hemant Agarwal, MQ5 代码作者: barabashkakvn。

放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单的智能交易系统。

EA 遍历最后 100 根柱线的数组，搜索挂单的价格。 下单的价格是根据该品种的最小允许距离计算的 (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)。





输入参数

Lots - 挂单的交易量

- 挂单的交易量 Trailing Stop (in pips) - 尾随值

- 尾随值 Trailing Step (in pips) - 尾随步长值

- 尾随步长值 Reset time (minutes) - 以分钟为单位的挂单生存期限;

(minutes) - 以分钟为单位的挂单生存期限; Doji diff 1 - 柱线 #1 的最小长度;

- 柱线 #1 的最小长度; Doji diff 2 - 柱线 #1 之后柱线的最小长度;

- 柱线 #1 之后柱线的最小长度; magic number - EA 的独有标识符。

Symbol USDJPY, H1: