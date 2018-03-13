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Aeron JJN Scalper EA - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2431
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Hemant Agarwal, автор MQ5-кода - barabashkakvn.
Советник выставляет отложенные ордера "Buy Stop" и "Sell Stop".
Цены для отложенных ордеров ищутся в массиве из 100 последних баров. При выставлении ордера его цена рассчитывается исходя из минимального отступа для данного символа (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL).
Входные параметры
- Lots - объем отложенного ордера;
- Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
- Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
- Reset time (minutes) - время жизни отложенного ордера (в минутах);
- Doji diff 1 - минимальный размер бара #1;
- Doji diff 2 - минимальный размер бара после бара #1;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Символ USDJPY,H1:
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