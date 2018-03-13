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Aeron JJN Scalper EA - эксперт для MetaTrader 5

aeroninfo | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2431
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Автор идеи - Hemant Agarwal, автор MQ5-кода - barabashkakvn.

Советник выставляет отложенные ордера "Buy Stop" и "Sell Stop".

Цены для отложенных ордеров ищутся в массиве из 100 последних баров. При выставлении ордера его цена рассчитывается исходя из минимального отступа для данного символа (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL).


Входные параметры

  • Lots - объем отложенного ордера;
  • Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
  • Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
  • Reset time (minutes) - время жизни отложенного ордера (в минутах);
  • Doji diff 1 - минимальный размер бара #1;
  • Doji diff 2 - минимальный размер бара после бара #1;
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Символ USDJPY,H1:

Aeron JJN Scalper EA

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FarhadCrab1 FarhadCrab1

Советник на базе двух iMA (Moving Average, MA) и одного iSAR (Parabolic SAR). Трейлинг позиций.

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Распознание тренда на основе трех последних баров.