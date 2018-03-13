Aeron JJN Scalper EA

Автор идеи - Hemant Agarwal, автор MQ5-кода - barabashkakvn.

Советник выставляет отложенные ордера "Buy Stop" и "Sell Stop".

Цены для отложенных ордеров ищутся в массиве из 100 последних баров. При выставлении ордера его цена рассчитывается исходя из минимального отступа для данного символа (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL).





Входные параметры

Lots - объем отложенного ордера;

- объем отложенного ордера; Trailing Stop (in pips) - трейлинг;

- трейлинг; Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;

- шаг трейлинга; Reset time (minutes) - время жизни отложенного ордера (в минутах);

(minutes) - время жизни отложенного ордера (в минутах); Doji diff 1 - минимальный размер бара #1;

- минимальный размер бара #1; Doji diff 2 - минимальный размер бара после бара #1;

- минимальный размер бара после бара #1; magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Символ USDJPY,H1: