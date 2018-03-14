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Советники

Trend RDS - эксперт для MetaTrader 5

funyoo | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2251
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Автор идеи - bobby, автор MQ5-кода - barabashkakvn.

Советник распознает тренд по последним трем сформировавшимся барам.

Трейдер может установить время, в течение которого советник проанализирует три предыдущих бара до этого времени, и определить, восходящий это тренд или нисходящий. В итоге советник откроет позицию в противоположном направлении или же будет следовать тренду (если развернут). Может быть использован для новостей.

Trend RDS

Результаты теста на EURUSD,M30 в режиме генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков":

Trend RDS test real ticks

Cross_Line_Trader Cross_Line_Trader

Советник для открытия позиций по пересечению ценой объектов-линий.

Aeron JJN Scalper EA Aeron JJN Scalper EA

Советник выставляет отложенные ордера "Buy Stop" и "Sell Stop". Проверка на минимальный отступ для ордеров в пунктах (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL).

Days of the week color Days of the week color

Цветная гистограмма дней недели. Используется построение DRAW_COLOR_HISTOGRAM.

DayTime DayTime

Стрелочный индикатор, сравнивающий цену открытия дня с ценой закрытия часа.