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Trend RDS - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - bobby, автор MQ5-кода - barabashkakvn.
Советник распознает тренд по последним трем сформировавшимся барам.
Трейдер может установить время, в течение которого советник проанализирует три предыдущих бара до этого времени, и определить, восходящий это тренд или нисходящий. В итоге советник откроет позицию в противоположном направлении или же будет следовать тренду (если развернут). Может быть использован для новостей.
Результаты теста на EURUSD,M30 в режиме генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков":
Советник для открытия позиций по пересечению ценой объектов-линий.Aeron JJN Scalper EA
Советник выставляет отложенные ордера "Buy Stop" и "Sell Stop". Проверка на минимальный отступ для ордеров в пунктах (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL).
Цветная гистограмма дней недели. Используется построение DRAW_COLOR_HISTOGRAM.DayTime
Стрелочный индикатор, сравнивающий цену открытия дня с ценой закрытия часа.