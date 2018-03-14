Автор идеи - bobby, автор MQ5-кода - barabashkakvn.

Советник распознает тренд по последним трем сформировавшимся барам.

Трейдер может установить время, в течение которого советник проанализирует три предыдущих бара до этого времени, и определить, восходящий это тренд или нисходящий. В итоге советник откроет позицию в противоположном направлении или же будет следовать тренду (если развернут). Может быть использован для новостей.

Результаты теста на EURUSD,M30 в режиме генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков":