Trend RDS - MetaTrader 5のためのエキスパート
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
823
評価:
-
パブリッシュ済み:
アイディアの著者: bobby、MQ5コードの著者: barabashkakvn
エキスパートアドバイザーは最後に形成された3つのバーに基づいてトレンドを特定します。
EAがその前の3つのバーを分析して上昇トレンドまたは下降トレンドがあるかどうかを判断するための時間は設定可能です。これに基づいて、EAは反対方向またはトレンド方向（反転モード）でポジションを開きます。これはニューストレードに使用できます。
「Every tick based on real ticks（真のティックに基づく全ティック）」モードでのEURUSD、M30のテスト
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20194
