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趋势 RDS - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
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- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: bobby, mq5 代码作者: barabashkakvn。
智能交易系统根据最后三根形成的柱线来判定趋势。
交易者可以设置时间，在此期间，EA 将分析此前的三根柱线，并判断是否存在上升或下降趋势。 有基于此，EA 将在相反方向或趋势方向 (反转模式) 开仓。 它可以用于新闻交易。
测试结果，EURUSD，M30，在 "基于真实报价的每次逐笔报价" 模式下:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20194
周内日期
周内日期的直方图。FarhadCrab1
基于两条 iMA (移动平均线，MA) 和一条 iSAR (抛物线型 SAR) 的智能交易系统。 持仓尾随。
Aeron JJN Scalper EA
放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单的智能交易系统。 包括检查订单最小距离点数 (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)。Parabolic_TrailingStop
基于 "抛物线 SAR" 指标的尾随停止实用工具。