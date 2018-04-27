思路来自: bobby, mq5 代码作者: barabashkakvn。

智能交易系统根据最后三根形成的柱线来判定趋势。

交易者可以设置时间，在此期间，EA 将分析此前的三根柱线，并判断是否存在上升或下降趋势。 有基于此，EA 将在相反方向或趋势方向 (反转模式) 开仓。 它可以用于新闻交易。

测试结果，EURUSD，M30，在 "基于真实报价的每次逐笔报价" 模式下: