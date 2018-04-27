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趋势 RDS - MetaTrader 5EA

funyoo | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Trend RDS.mq5 (35.51 KB) 预览
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思路来自: bobby, mq5 代码作者: barabashkakvn

智能交易系统根据最后三根形成的柱线来判定趋势。

交易者可以设置时间，在此期间，EA 将分析此前的三根柱线，并判断是否存在上升或下降趋势。 有基于此，EA 将在相反方向或趋势方向 (反转模式) 开仓。 它可以用于新闻交易。

趋势 RDS

测试结果，EURUSD，M30，在 "基于真实报价的每次逐笔报价" 模式下:

趋势 RDS 基于真实逐笔报价的测试

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20194

周内日期 周内日期

周内日期的直方图。

FarhadCrab1 FarhadCrab1

基于两条 iMA (移动平均线，MA) 和一条 iSAR (抛物线型 SAR) 的智能交易系统。 持仓尾随。

Aeron JJN Scalper EA Aeron JJN Scalper EA

放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单的智能交易系统。 包括检查订单最小距离点数 (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)。

Parabolic_TrailingStop Parabolic_TrailingStop

基于 "抛物线 SAR" 指标的尾随停止实用工具。