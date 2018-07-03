CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

FarhadCrab1 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
574
Ranking:
(17)
Publicado:
FarhadCrab1.mq5 (43.39 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Autor de la idea - Scriptor, autor del código MQ5 - barabashkakvn.

Este Asesor Experto trabaja con dos iMA (Moving Average, MA) (en este caso, uno de los indicadores tiene el período definido como D1) y un iSAR (Parabolic SAR).

Ejemplo de la apertura de la posición BUY:

FarhadCrab1 Open Buy

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20184

