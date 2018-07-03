Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
FarhadCrab1 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 574
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea - Scriptor, autor del código MQ5 - barabashkakvn.
Este Asesor Experto trabaja con dos iMA (Moving Average, MA) (en este caso, uno de los indicadores tiene el período definido como D1) y un iSAR (Parabolic SAR).
Ejemplo de la apertura de la posición BUY:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20184
McGinley Dynamic Indicator fue diseñado por John McGinley y descrito en la revista "Journal Of Technical Analysis" de la Asociación de los analíticos del mercado en 1991. El objetivo de este indicador consiste en eliminar los defectos encontrados en las medias móviles: por ejemplo, las brechas (gaps) y la «sierra». El resultado es el indicador que sigue el precio medio del instrumento y se adapta a la velocidad actual del mercado.Cross_Line_Trader
Es el EA que abre las posiciones cuando el precio cruza los objetos-líneas.
Versión del indicador Candle Closing Time Remaining (CCTR) para MetaTrader 5. El indicador muestra el tiempo restante hasta el cierre de la vela.3 MAs Market
El indicador muestra la estimación del estado actual del mercado a base de la correlación entre tres medias móviles.