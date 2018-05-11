McGinley Dynamic指標は、John McGinleyによって開発され、1991年に市場技術者協会の"Journal Of Technical Analysis"（テクニカル分析ジャーナル）に概説されています。この指標の目的は、価格分離やホイップソーなどの従来の移動平均の欠陥に対処することです。その結果は、現在の市場のスピードに適応しながら、商品の平均価格に従う顕著な指標です。

このエキスパートアドバイザーでは、価格がラインオブジェクトを横切るとポジションが開かれます。