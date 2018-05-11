無料でロボットをダウンロードする方法を見る
FarhadCrab1 - MetaTrader 5のためのエキスパート
発行者:
Vladimir Karputov
- ビュー:
- 747
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
アイディアの著者: Scriptor、the author of the MQ5 code: barabashkakvn
アイディアの著者: Scriptor、the author of the MQ5 code: barabashkakvn
エキスパートアドバイザーは、2つのiMA（移動平均、MA）指標（そのうちの1つではハードコードされた'period'（期間）パラメータがD1に設定されている）と1つのiSAR（パラボリックSAR）のシグナルに基づいて取引します。
買いポジションを開く例:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20184
