ポケットに対して
エキスパート

FarhadCrab1 - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
747
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アイディアの著者Scriptorthe author of the MQ5 code: barabashkakvn

エキスパートアドバイザーは、2つのiMA（移動平均、MA）指標（そのうちの1つではハードコードされた'period'（期間）パラメータがD1に設定されている）と1つのiSAR（パラボリックSAR）のシグナルに基づいて取引します。

買いポジションを開く例:

FarhadCrab1 買いポジションを開く

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20184

