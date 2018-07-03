Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Cross_Line_Trader - Asesor Experto para MetaTrader 5
Asesor Experto semiautomático. Abre las posiciones cuando se cruzan las líneas colocadas en el gráfico del símbolo.
Hay cuatro tipo de líneas
- Línea de tendencia;
- Linea de tendencia por ángulo;
- Linea vertical;
- Línea horizontal.
Existen tres tipos de interacción con las líneas
- Apertura de la posición en la dirección inscrita en la descripción de la línea;
- Sólo compras;
- Sólo ventas.
Después de que el precio cruce la línea y tras la apertura de la posición correspondiente, la línea se hace «inactiva» (cambia del tipo). El tipo de la línea inactiva se establece en los ajustes para que no haya apertura repetida después de que el precio cruce esta línea.
La intersección es de un tipo: en la apertura de una barra nueva si el precio de la apertura de la barra anterior y el precio de la apertura de la barra actual se encuentran a lados diferentes de la línea atravesada.
Intersección de las líneas de tendencia
El parámetro «Rayo a la derecha» de las líneas de tendencia tiene valor:
- Si el rayo a la derecha está activado, se acciona cualquier intersección de esta línea, en cualquier barra actual;
- Si el rayo a la derecha está desactivado, la intersección es posible sólo cuando el lado derecho de la línea se encuentra en la barra actual o más a la derecha. Si el precio no ha cruzado la línea hasta que su extremo derecho se ponga más a la izquierda de la barra anterior, la línea se hace inactiva.
Intersección de la línea horizontal
Si el precio de apertura de la barra anterior y el precio de apertura de la barra actual cruzan la línea, se abre la posición correspondiente a los ajustes y la línea se hace inactiva.
Intersección de la línea vertical
En cuanto se abra la barra actual tras la barra en la que se encuentra la línea, se abre la posición correspondiente a los ajustes y la línea se hace inactiva.
El volumen de la posición abierta por el EA se establece en los ajustes. Además, se puede establecer el Stop Loss y Take Profit en puntos. Si los valores del Stop Loss o Take Profit son inválidos, el EA los ajusta automáticamente al tamaño mínimo del StopLevel establecido para el símbolo.
El EA corregirá el lote si el valor se indica incorrectamente. Si el lote es demasiado grande en el momento de la apertura de la posición, el EA lo ajustará para que sea posible abrir la posición. Si no hay dinero para la apertura incluso con el lote mínimo, la posición no se abrirá.
El EA tiene trece parámetros personalizados:
- Direction of opening positions - lista de modos de posiciones a abrir:
- Desde la descripción en la línea;
- Siempre compras;
- Siempre ventas.
- Description for Buy position - descripción en la línea para abrir compras (por defecto Buy);
- Description for Sell position - descripción en la línea para abrir ventas (por defecto Sell);
- Inactive Line Style - estilo de la línea inactiva;
- Experts magic number - identificador único (número mágico) de posiciones que van a abrirse en caso de la intersección;
- Lots - volumen de posiciones a abrir;
- Stop loss in points - tamaño del Stop Loss de la posición a abrir en puntos;
- Take Profit in points - tamaño del Take Profit de la posición en puntos.
- Slippage of price - tamaño permitido del deslizamiento del precio al abrir la posición;
- Multiplier spread for stops - multiplicador del spread durante el cálculo correcto de la distancia de las órdenes Stop (*);
- Waiting for environment update (in seconds) - tiempo de espera en segundos de la actualización del entorno comercial (**);
- Number of attempts to get the state of the environment - número de intentos de obtención del entorno comercial exacto (***);
- Log messages - выводить mensaje sobre la intersección de las líneas en el registro (Yes/No).
Dynamic Momentum Index (DMI) es un RSI con período variable. Al usar los ajustes predefinidos, el período del RSI se oscila de 3 a 30. La variabilidad del período hace que el RSI sea más sensible hacia los movimientos del precio de corta duración. Cuanto más alta sea la volatilidad del precio, menor será el período. El indicador se interpreta igual como el RSI, pero las señales aparecen antes.Volume Average percent
Es una versión normalizada que muestra el volumen expresado en por cientos en comparación con el volumen medio durante el período seleccionado.
McGinley Dynamic Indicator fue diseñado por John McGinley y descrito en la revista "Journal Of Technical Analysis" de la Asociación de los analíticos del mercado en 1991. El objetivo de este indicador consiste en eliminar los defectos encontrados en las medias móviles: por ejemplo, las brechas (gaps) y la «sierra». El resultado es el indicador que sigue el precio medio del instrumento y se adapta a la velocidad actual del mercado.FarhadCrab1
Asesor Experto a base de dos iMA (Moving Average, MA) y un iSAR (Parabolic SAR). Trailing de posiciones.