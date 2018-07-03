Asesor Experto semiautomático. Abre las posiciones cuando se cruzan las líneas colocadas en el gráfico del símbolo.





Hay cuatro tipo de líneas

Línea de tendencia; Linea de tendencia por ángulo; Linea vertical; Línea horizontal.





Existen tres tipos de interacción con las líneas

Apertura de la posición en la dirección inscrita en la descripción de la línea; Sólo compras; Sólo ventas.

Después de que el precio cruce la línea y tras la apertura de la posición correspondiente, la línea se hace «inactiva» (cambia del tipo). El tipo de la línea inactiva se establece en los ajustes para que no haya apertura repetida después de que el precio cruce esta línea.

La intersección es de un tipo: en la apertura de una barra nueva si el precio de la apertura de la barra anterior y el precio de la apertura de la barra actual se encuentran a lados diferentes de la línea atravesada.





Intersección de las líneas de tendencia

El parámetro «Rayo a la derecha» de las líneas de tendencia tiene valor:

Si el rayo a la derecha está activado, se acciona cualquier intersección de esta línea, en cualquier barra actual;

Si el rayo a la derecha está desactivado, la intersección es posible sólo cuando el lado derecho de la línea se encuentra en la barra actual o más a la derecha. Si el precio no ha cruzado la línea hasta que su extremo derecho se ponga más a la izquierda de la barra anterior, la línea se hace inactiva.





Intersección de la línea horizontal

Si el precio de apertura de la barra anterior y el precio de apertura de la barra actual cruzan la línea, se abre la posición correspondiente a los ajustes y la línea se hace inactiva.





Intersección de la línea vertical

En cuanto se abra la barra actual tras la barra en la que se encuentra la línea, se abre la posición correspondiente a los ajustes y la línea se hace inactiva.

El EA está diseñado para trabajar en las cuentas de cobertura (hedging). Cuando se inicia en una cuenta de compensación (netting), el EA saltará un aviso sobre ello y se descargará.

El volumen de la posición abierta por el EA se establece en los ajustes. Además, se puede establecer el Stop Loss y Take Profit en puntos. Si los valores del Stop Loss o Take Profit son inválidos, el EA los ajusta automáticamente al tamaño mínimo del StopLevel establecido para el símbolo.

El EA corregirá el lote si el valor se indica incorrectamente. Si el lote es demasiado grande en el momento de la apertura de la posición, el EA lo ajustará para que sea posible abrir la posición. Si no hay dinero para la apertura incluso con el lote mínimo, la posición no se abrirá.

El EA tiene trece parámetros personalizados:

Direction of opening positions - lista de modos de posiciones a abrir: Desde la descripción en la línea; Siempre compras; Siempre ventas.

- lista de modos de posiciones a abrir: Description for Buy position - descripción en la línea para abrir compras (por defecto Buy);

- descripción en la línea para abrir compras (por defecto Buy); Description for Sell position - descripción en la línea para abrir ventas (por defecto Sell);

- descripción en la línea para abrir ventas (por defecto Sell); Inactive Line Style - estilo de la línea inactiva;

- estilo de la línea inactiva; Experts magic number - identificador único (número mágico) de posiciones que van a abrirse en caso de la intersección;

- identificador único (número mágico) de posiciones que van a abrirse en caso de la intersección; Lots - volumen de posiciones a abrir;

- volumen de posiciones a abrir; Stop loss in points - tamaño del Stop Loss de la posición a abrir en puntos;

- tamaño del Stop Loss de la posición a abrir en puntos; Take Profit in points - tamaño del Take Profit de la posición en puntos.

- tamaño del Take Profit de la posición en puntos. Slippage of price - tamaño permitido del deslizamiento del precio al abrir la posición;

- tamaño permitido del deslizamiento del precio al abrir la posición; Multiplier spread for stops - multiplicador del spread durante el cálculo correcto de la distancia de las órdenes Stop (*);

- multiplicador del spread durante el cálculo correcto de la distancia de las órdenes Stop (*); Waiting for environment update (in seconds) - tiempo de espera en segundos de la actualización del entorno comercial (**);

- tiempo de espera en segundos de la actualización del entorno comercial (**); Number of attempts to get the state of the environment - número de intentos de obtención del entorno comercial exacto (***);

- número de intentos de obtención del entorno comercial exacto (***); Log messages - выводить mensaje sobre la intersección de las líneas en el registro (Yes/No).

* Cuando se coloca el Stop Loss o Take Profit (así como, las órdenes pendientes), existe una distancia mínima permitida de colocación de las órdenes stop - StopLevel. Es decir, el Stop Loss o Take Profit (o una orden pendiente) no tienen que colocarse más cerca de esta distancia hacia el precio. Si StopLevel es nulo, principalmente eso no indica en su ausencia, sino quiere decir que StopLevel es flotante. En este caso, la distancia mínima es habitualmente es igual al spread*2, pero a veces el spread doble no es suficiente. Por esa razón, ha sido introducido el parámetro que permite especificar el multiplicador del spread para el cálculo de la distancia mínima de colocación de los Stop.

** Cuando la orden comercial se envía al servidor, a veces ocurre el retardo de la ejecución que puede provocar el cálculo incorrecto del número de posiciones de mercado. Cuando se detecta este estado «indefinido», el EA espera una cantidad establecida de segundos y vuelve a leer el entorno.

*** El número de estos intentos de la espera durante un tick se establece en los ajustes. Cuando todos los intentos de la obtención del entorno exacto han sido agotados, el EA sale del procesamiento y espera el siguiente tick. Volverá a repetir los intentos si el entorno no se ha actualizado para el momento de la llegada del nuevo tick.