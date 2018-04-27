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EA

FarhadCrab1 - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路来自Scriptor, MQL5 代码作者: barabashkakvn

智能交易系统基于两条 iMA (移动平均线，MA) 指标 (其中一条的 "period" 参数硬编码为 D1) 和一条 iSAR (抛物线型 SAR) 的信号进行交易。

开多头仓位的例子:

FarhadCrab1 开多头

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20184

Cross_Line_Trader Cross_Line_Trader

当价格穿过指标线对象时，智能交易系统将开仓。

Alexav SpeedUp M1 Alexav SpeedUp M1

同时打开两个相对的位置。 尾随停止。

周内日期 周内日期

周内日期的直方图。

趋势 RDS 趋势 RDS

基于最后三根柱线检测趋势。