思路来自: Scriptor, MQL5 代码作者: barabashkakvn。

智能交易系统基于两条 iMA (移动平均线，MA) 指标 (其中一条的 "period" 参数硬编码为 D1) 和一条 iSAR (抛物线型 SAR) 的信号进行交易。

开多头仓位的例子: