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FarhadCrab1 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
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- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Scriptor, MQL5 代码作者: barabashkakvn。
智能交易系统基于两条 iMA (移动平均线，MA) 指标 (其中一条的 "period" 参数硬编码为 D1) 和一条 iSAR (抛物线型 SAR) 的信号进行交易。
开多头仓位的例子:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20184
Cross_Line_Trader
当价格穿过指标线对象时，智能交易系统将开仓。Alexav SpeedUp M1
同时打开两个相对的位置。 尾随停止。