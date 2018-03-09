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FarhadCrab1 - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor, автор MQ5-кода - barabashkakvn.
Советник работает по двум iMA (Moving Average, MA) (при этом один индикатор имеет жесткую настройку - период D1) и одному iSAR (Parabolic SAR).
Пример открытия позиции BUY:
Days of the week
Гистограмма дней недели.Fractal_TL
Индикатор для автоматического рисования трендовых линий по фракталам на заданном таймфрейме.
Parabolic_TrailingStop
Утилита для ведения трейлинг стопа по индикатору "Parabolic SAR".Aeron JJN Scalper EA
Советник выставляет отложенные ордера "Buy Stop" и "Sell Stop". Проверка на минимальный отступ для ордеров в пунктах (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL).