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Советники

FarhadCrab1 - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1888
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Scriptor, автор MQ5-кода - barabashkakvn.

Советник работает по двум iMA (Moving Average, MA) (при этом один индикатор имеет жесткую настройку - период D1) и одному iSAR (Parabolic SAR).

Пример открытия позиции BUY:

FarhadCrab1 Open Buy

Days of the week Days of the week

Гистограмма дней недели.

Fractal_TL Fractal_TL

Индикатор для автоматического рисования трендовых линий по фракталам на заданном таймфрейме.

Parabolic_TrailingStop Parabolic_TrailingStop

Утилита для ведения трейлинг стопа по индикатору "Parabolic SAR".

Aeron JJN Scalper EA Aeron JJN Scalper EA

Советник выставляет отложенные ордера "Buy Stop" и "Sell Stop". Проверка на минимальный отступ для ордеров в пунктах (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL).