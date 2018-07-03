McGinley Dynamic Indicator (indicador dinámico de McGinley) fue desarrollado para seguir el precio evitando la «sierra» que aparece cuando se usan las medias móviles habituales.



Las medias móviles corrientes tienen un período fijo, y por tanto, una «velocidad» fija. Como resultado, las brechas surgen durante los movimientos rápidos del precio, lo que puede provocar los resultados indeseados. El indicador McGinley Dynamic corrige la velocidad ajustándola al mercado.



Se puede usar esta herramienta como sustitución de la MA tradicional para confirmar la tendencia o para obtener la señal en la intersección.



El indicador tiene un parámetro de entrada:

MD_smoothing — configuración de la sensibilidad de la línea, valor por defecto es 125.



En las imágenes de abajo se muestra la comparación entre McGinley Dynamic (línea roja) y la media móvil simple (línea azul). McGinley Dynamic reacciona en la subida del precio antes, se mueve más cerca del precio y reduce los «dientes de la sierra».

