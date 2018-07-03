Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El indicador Candle Closing Time Remaining (CCTR) MT5 muestra el tiempo restante hasta el cierre de la vela.
Funciones
- Color y tamaño personalizados.
- Se puede cambiar la ubicación del indicador (la esquina del gráfico en la que se encuentra).
- Posibilidad de visualizar la hora del servidor (on o off) [v2].
- Reproduce una alerta de sonido cuando la vela se acerca al cierre [v3].
- Código limpio.
Capturas de pantalla
En el timeframe semanal el indicador se muestra de la siguiente manera:
En la esquina superior izquierda, el indicador se muestra así:
Recomendaciones para el uso
Usted puede cambiar la ubicación del indicador en la pantalla configurando la variable de entrada location de la siguiente manera:
- 'Top-Left': el indicador va a mostrarse en la esquina superior izquierda del gráfico.
- 'Top-Right': el indicador va a mostrarse en la esquina superior derecha del gráfico.
- 'Bottom-Left': el indicador va a mostrarse en la esquina inferior izquierda del gráfico.
- "Bottom-Right': el indicador va a mostrarse en la esquina inferior derecha del gráfico.
Usted puede activar o desactivar la visualización de la hora del servidor a través del ajuste displayServerTime de la siguiente manera: [v2]
- 'On': mostrar hora del servidor.
- 'Off': no mostrar hora del servidor.
Usted puede activar o desactivar la reproducción de la alerta de sonido en el ajuste playAlert: [v3]
- 'On': reproducir el sonido cuando la vela va a cerrarse menos que dentro de 5 segundos.
- 'Off': no reproducir el sonido.
Además, Usted puede establecer su sonido preferido para la alerta introduciendo su nombre en el parámetro customAlertSound: [v3]
- Nótese que el archivo debe ubicarse en <terminal_directory<>>\Sounds o en su subcarpeta. Se reproducen sólo los archivos WAV.
- Si deja el campo en blanco, va a reproducirse la alerta por defecto.
Log de alteraciones
- Visualización del tiempo restante hasta el cierre de la vela. [v1]
- Adición del parámetro para mostrar la hora del servidor. [v2]
- Reproducción de la alerta de sonido antes del cierre de la vela. [v3]
- Cambio del tipo de las variables de entrada por las variables tipo string. [v3]
- Nombre corto del indicador en la sección de comentarios. [v3]
Versión para MetaTrader 4: https://www.mql5.com/es/code/11051.
