El indicador Candle Closing Time Remaining (CCTR) MT5 muestra el tiempo restante hasta el cierre de la vela.



Funciones

Color y tamaño personalizados.

Se puede cambiar la ubicación del indicador (la esquina del gráfico en la que se encuentra).

Posibilidad de visualizar la hora del servidor (on o off) [v2].

Reproduce una alerta de sonido cuando la vela se acerca al cierre [v3].

Código limpio.





Capturas de pantalla

En el timeframe semanal el indicador se muestra de la siguiente manera:



En la esquina superior izquierda, el indicador se muestra así:







Recomendaciones para el uso



Usted puede cambiar la ubicación del indicador en la pantalla configurando la variable de entrada location de la siguiente manera:

'Top-Left': el indicador va a mostrarse en la esquina superior izquierda del gráfico.

'Top-Right': el indicador va a mostrarse en la esquina superior derecha del gráfico.

'Bottom-Left': el indicador va a mostrarse en la esquina inferior izquierda del gráfico.

"Bottom-Right': el indicador va a mostrarse en la esquina inferior derecha del gráfico.

Usted puede activar o desactivar la visualización de la hora del servidor a través del ajuste displayServerTime de la siguiente manera: [v2]

'On': mostrar hora del servidor.

'Off': no mostrar hora del servidor.

Usted puede activar o desactivar la reproducción de la alerta de sonido en el ajuste playAlert: [v3]

'On': reproducir el sonido cuando la vela va a cerrarse menos que dentro de 5 segundos.

'Off': no reproducir el sonido.

Además, Usted puede establecer su sonido preferido para la alerta introduciendo su nombre en el parámetro customAlertSound: [v3]

Nótese que el archivo debe ubicarse en <terminal_directory<>>\Sounds o en su subcarpeta. Se reproducen sólo los archivos WAV.

Si deja el campo en blanco, va a reproducirse la alerta por defecto.



Log de alteraciones



Visualización del tiempo restante hasta el cierre de la vela. [v1]

Adición del parámetro para mostrar la hora del servidor. [v2]

Reproducción de la alerta de sonido antes del cierre de la vela. [v3]

Cambio del tipo de las variables de entrada por las variables tipo string. [v3]

Nombre corto del indicador en la sección de comentarios. [v3]

Versión para MetaTrader 4: https://www.mql5.com/es/code/11051.