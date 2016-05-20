CodeBaseKategorien
Indikatoren

UltraWPR_HTF_Signal_BG - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB)
ultrawpr.mq5 (10.93 KB)
ultrawpr_htf_signal_bg.mq5 (21.08 KB)
UltraWPR_HTF_Signal_BG zeigt Informationen über Trendrichtung basierend auf Daten des UltraWPR Indikators für einen gewählten Balken als graphisches Objekt mit einer farbigen Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosignale und sendet Push-Benachrichtigungen an ein Smartphone wenn sich ein Signal zur Ausführung eines Trades ergibt.

Ein graphisches Objekt wird als farbiger Hintergrund dargestellt. Der Hintergrudn hat vier Farben. Blasse Farben zeigen eine Trendfortsetzung an und helle Farben zeigen ein zu handelndes Signal an.

Der Indikator sendet Alerts und Push-Benachrichtigungen nur, wenn der Wert des Eingabeparameters:

input uint SignalBar=0;   // Balkennummer um ein Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken)

ist größer als eins. Für den Null-Balken sind akustische Signale und Push-Benachrichtigungen sinnlos, weil sich das Signal des Indikators für den Null-Balken ändern und verschwinden kann!

Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:

  1. Eingabeparameter zum Zeichnen einer Sitzung:
    //+------------------------------------------------+ 
//| Eingabeparamter zum Zeichnen einer Sitzung     |
//+------------------------------------------------+
input bool   SessionDrawOff=false;              // Zeige Sitzung während Nicht-Sitzungszeit
input string SessionSirName="Asian";            // Sitzugnsname
input Hour   StartHour=H00;                     // Sitzung Beginnstunde
input Min    StartMinute=M00;                   // Beginnminute der Sitzung
input uint   SessionTime=480;                   // Sitzungsdauer in Minuten
input color Up_Color=clrPaleTurquoise;          // Farbe für Anstieg
input color Buy_Color=clrLime;                  // Farbe für Kauf
input color Sell_Color=clrDeepPink;             // Farbe für Abfall
input color Dn_Color=clrLightPink;              // Farbe für Verkauf
  2. Eingabeparameter für  UltraWPR:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Indikator Eingabeparameter                    |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                    // Instrument
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6;  // ndikator TimeFrame für die Indikator Berechnung
input int WPR_Period=13;                    // Periode des WPR Indikator
//---
input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;     // Methode der Mittelung
input int StartLength=3;                    // Startperiode für die Mittelung
input int WPhase=100;                       // Period für Mittelung (-100..+100)
//---  
input uint Step=5;                          // Periodenänderung Schrittweite
input uint StepsTotal=10;                   // Anzahl von Periodenänderungen
//---
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Glättungsmethode
input int SmoothLength=3;                   // Glättungstiefe                    
input int SmoothPhase=100;                  // Parameter für Glättung (-100..+100)
  3. Eingabeparameter des UltraWPR_HTF_Signal_BG Indikators die für die Visualisierung des Indikators notwendig sind:
    //---- Indikator Visualisierungseinstellungen
input uint SignalBar=0;                                // Balkennummer um Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // ein Name für die Labels des Indikators
input color IndName_Color=DarkOrchid;                  // Farbe des Indikatornamen
input uint Font_Size=10;                               // Schriftgröße des Indikatornamen
input int X_1=5;                                       // Horizontale Verschiebung des Namen
input int Y_1=-15;                                     // Vertikale Verschiebung des Namen
input bool ShowIndName=true;                           // Zeige den Indikatornamen
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Position der Ecke
  4. Eingabeparameter des UltraWPR_HTF_Signal Indikators, die für die Erzeugung von Alerts und Audiosignalen notwendig sind:
    //---- Einstellungen für Alerts
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Option für Auslöung der Indikation
input bool Push=true;                        // Erlaube Push-Benachrichtigungen
input uint AlertCount=0;                     // Anzahl von erzeugten Alerts

Falls mehrere UltraWPR_HTF_Signal_BG Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.

Kopieren Sie die compilierte UltraWPR.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Ein Signal für eine Trendfortsetzung basierend auf Daten des UltraWPR_HTF_Signal_BG Indikators

Abb. 1. Ein Signal für eine Trendfortsetzung basierend auf Daten des UltraWPR_HTF_Signal_BG Indikators 

Abb. 2. Ein Signal um eine Position basierend auf Daten des UltraWPR_HTF_Signal_BG zu öffnen

Abb. 2. Ein Signal um eine Position basierend auf Daten des UltraWPR_HTF_Signal_BG zu öffnen

