UltraWPR_HTF_Signal_BG zeigt Informationen über Trendrichtung basierend auf Daten des UltraWPR Indikators für einen gewählten Balken als graphisches Objekt mit einer farbigen Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosignale und sendet Push-Benachrichtigungen an ein Smartphone wenn sich ein Signal zur Ausführung eines Trades ergibt.

Ein graphisches Objekt wird als farbiger Hintergrund dargestellt. Der Hintergrudn hat vier Farben. Blasse Farben zeigen eine Trendfortsetzung an und helle Farben zeigen ein zu handelndes Signal an.

Der Indikator sendet Alerts und Push-Benachrichtigungen nur, wenn der Wert des Eingabeparameters:

input uint SignalBar= 0 ;

ist größer als eins. Für den Null-Balken sind akustische Signale und Push-Benachrichtigungen sinnlos, weil sich das Signal des Indikators für den Null-Balken ändern und verschwinden kann!

Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:

Eingabeparameter zum Zeichnen einer Sitzung:

Eingabeparameter für UltraWPR: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ; input int WPR_Period= 13 ; input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; input int StartLength= 3 ; input int WPhase= 100 ; input uint Step= 5 ; input uint StepsTotal= 10 ; input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; input int SmoothLength= 3 ; input int SmoothPhase= 100 ; Eingabeparameter des UltraWPR_HTF_Signal_BG Indikators die für die Visualisierung des Indikators notwendig sind: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; Eingabeparameter des UltraWPR_HTF_Signal Indikators, die für die Erzeugung von Alerts und Audiosignalen notwendig sind:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

Falls mehrere UltraWPR_HTF_Signal_BG Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.

Kopieren Sie die compilierte UltraWPR.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Ein Signal für eine Trendfortsetzung basierend auf Daten des UltraWPR_HTF_Signal_BG Indikators

Abb. 2. Ein Signal um eine Position basierend auf Daten des UltraWPR_HTF_Signal_BG zu öffnen