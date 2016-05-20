und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
UltraWPR_HTF_Signal_BG - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1031
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
UltraWPR_HTF_Signal_BG zeigt Informationen über Trendrichtung basierend auf Daten des UltraWPR Indikators für einen gewählten Balken als graphisches Objekt mit einer farbigen Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosignale und sendet Push-Benachrichtigungen an ein Smartphone wenn sich ein Signal zur Ausführung eines Trades ergibt.
Ein graphisches Objekt wird als farbiger Hintergrund dargestellt. Der Hintergrudn hat vier Farben. Blasse Farben zeigen eine Trendfortsetzung an und helle Farben zeigen ein zu handelndes Signal an.
Der Indikator sendet Alerts und Push-Benachrichtigungen nur, wenn der Wert des Eingabeparameters:
input uint SignalBar=0; // Balkennummer um ein Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken)
ist größer als eins. Für den Null-Balken sind akustische Signale und Push-Benachrichtigungen sinnlos, weil sich das Signal des Indikators für den Null-Balken ändern und verschwinden kann!
Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:
- Eingabeparameter zum Zeichnen einer Sitzung:
//+------------------------------------------------+ //| Eingabeparamter zum Zeichnen einer Sitzung | //+------------------------------------------------+ input bool SessionDrawOff=false; // Zeige Sitzung während Nicht-Sitzungszeit input string SessionSirName="Asian"; // Sitzugnsname input Hour StartHour=H00; // Sitzung Beginnstunde input Min StartMinute=M00; // Beginnminute der Sitzung input uint SessionTime=480; // Sitzungsdauer in Minuten input color Up_Color=clrPaleTurquoise; // Farbe für Anstieg input color Buy_Color=clrLime; // Farbe für Kauf input color Sell_Color=clrDeepPink; // Farbe für Abfall input color Dn_Color=clrLightPink; // Farbe für Verkauf
- Eingabeparameter für UltraWPR:
//+------------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Instrument input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; // ndikator TimeFrame für die Indikator Berechnung input int WPR_Period=13; // Periode des WPR Indikator //--- input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; // Methode der Mittelung input int StartLength=3; // Startperiode für die Mittelung input int WPhase=100; // Period für Mittelung (-100..+100) //--- input uint Step=5; // Periodenänderung Schrittweite input uint StepsTotal=10; // Anzahl von Periodenänderungen //--- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Glättungsmethode input int SmoothLength=3; // Glättungstiefe input int SmoothPhase=100; // Parameter für Glättung (-100..+100)
- Eingabeparameter des UltraWPR_HTF_Signal_BG Indikators die für die Visualisierung des Indikators notwendig sind:
//---- Indikator Visualisierungseinstellungen input uint SignalBar=0; // Balkennummer um Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // ein Name für die Labels des Indikators input color IndName_Color=DarkOrchid; // Farbe des Indikatornamen input uint Font_Size=10; // Schriftgröße des Indikatornamen input int X_1=5; // Horizontale Verschiebung des Namen input int Y_1=-15; // Vertikale Verschiebung des Namen input bool ShowIndName=true; // Zeige den Indikatornamen input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Position der Ecke
- Eingabeparameter des UltraWPR_HTF_Signal Indikators, die für die Erzeugung von Alerts und Audiosignalen notwendig sind:
//---- Einstellungen für Alerts input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Option für Auslöung der Indikation input bool Push=true; // Erlaube Push-Benachrichtigungen input uint AlertCount=0; // Anzahl von erzeugten Alerts
Falls mehrere UltraWPR_HTF_Signal_BG Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.
Kopieren Sie die compilierte UltraWPR.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abb. 1. Ein Signal für eine Trendfortsetzung basierend auf Daten des UltraWPR_HTF_Signal_BG Indikators
Abb. 2. Ein Signal um eine Position basierend auf Daten des UltraWPR_HTF_Signal_BG zu öffnen
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2018
Ein Trenderkennungsindikator gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.MACD On Chart
Ein Flaggensignal Indikator der ein MACD Histogramm verwendet.
Der TrendValue Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Accelerator_Signal_HTF
Indikator Accelerator_Signal mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.