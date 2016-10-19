UltraWPR_HTF_Signal_BGは、選択されたバーのUltraWPR指標のデータに基づいてトレンドまたは約定方向の色付き表示を持つグラフィックオブジェクトとしてトレンド方向についた情報を表示し、約定シグナルが出現した場合にスマートフォンにプッシュ通知を送信します。

グラフィックオブジェクトは、色付きの背景として表されます。背景は4色です。淡い色はトレンドの継続、明るい色はトレードシグナルを示します。

指標は入力パラメータの値が下記の場合のみにアラートやプッシュ通知を出します。

input uint SignalBar= 0 ;

が1以上。ゼロバーの指標のシグナルは変化して消滅することがあるのでゼロバーでは音声シグナルとプッシュ通知は役に立ちません。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

セッション描画のための入力パラメータ：

UltraWPRの入力パラメータ： input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int WPR_Period= 13 ; input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; input int StartLength= 3 ; input int WPhase= 100 ; input uint Step= 5 ; input uint StepsTotal= 10 ; input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; input int SmoothLength= 3 ; input int SmoothPhase= 100 ; 指標の可視化に必要なUltraWPR_HTF_Signal_BG入力パラメータ： input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; アラートトリガと音声シグナルに必要なUltraWPR_HTF_Signal指標の入力パラメータ：

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

１つのチャートで複数の UltraWPR_HTF_Signal_BG指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

コンパイルされたUltraWPR.mq5指標ファイルをクライアント端末のterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1 UltraWPR_HTF_Signal_BG指標のデータに基づいたトレンド継続のシグナル

図2 UltraWPR_HTF_Signal_BG指標のデータに基づいたポジションを開くためのシグナル