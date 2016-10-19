コードベースセクション
UltraWPR_HTF_Signal_BG - MetaTrader 5のためのインディケータ

UltraWPR_HTF_Signal_BGは、選択されたバーのUltraWPR指標のデータに基づいてトレンドまたは約定方向の色付き表示を持つグラフィックオブジェクトとしてトレンド方向についた情報を表示し、約定シグナルが出現した場合にスマートフォンにプッシュ通知を送信します。

グラフィックオブジェクトは、色付きの背景として表されます。背景は4色です。淡い色はトレンドの継続、明るい色はトレードシグナルを示します。

指標は入力パラメータの値が下記の場合のみにアラートやプッシュ通知を出します。

input uint SignalBar=0;   // シグナル取得のためのバー番号（0 - 現在のバー）

が1以上。ゼロバーの指標のシグナルは変化して消滅することがあるのでゼロバーでは音声シグナルとプッシュ通知は役に立ちません。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

  1. セッション描画のための入力パラメータ：
    //+------------------------------------------------+ 
//| セッション描画のための入力パラメータ               |
//+------------------------------------------------+
input bool   SessionDrawOff=false;              // セッション外の期間にセッションを表示する
input string SessionSirName="Asian";            // セッション名
input Hour   StartHour=H00;                     // セッション開始の時間
input Min    StartMinute=M00;                   // セッション開始分
input uint   SessionTime=480;                   // セッション時間（分単位）
input color Up_Color=clrPaleTurquoise;          // 上昇の色
input color Buy_Color=clrLime;                  // 買いの色
input color Sell_Color=clrDeepPink;             // 下降の色
input color Dn_Color=clrLightPink;              // 売りの色
  2. UltraWPRの入力パラメータ：
    //+------------------------------------------------+ 
//| 指標の入力パラメータ        |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                    // 金融製品
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;  // 指標計算のための時間軸
input int WPR_Period=13;                    // WPR指標期間
//---
input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;     // 平均化法
input int StartLength=3;                    // 平均化の開始点
input int WPhase=100;                       // 平均期間（-100..+100）
//---  
input uint Step=5;                          // 期間変更ステップ
input uint StepsTotal=10;                   // 期間変更数
//---
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // 平滑化手法
input int SmoothLength=3;                   // 平滑化の深さ
input int SmoothPhase=100;                  // 平滑化のパラメータ（-100..+100）
  3. 指標の可視化に必要なUltraWPR_HTF_Signal_BG入力パラメータ：
    //---- 指標可視化の設定
input uint SignalBar=0;                                // シグナルを受信するバーの番号（0~現在のバー）
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指標のラベル名
input color IndName_Color=DarkOrchid;                  // 指標名の色
input uint Font_Size=10;                               // 指標名のフォントサイズ
input int X_1=5;                                       // 名前の水平シフト
input int Y_1=-15;                                     // 名前の垂直シフト
input bool ShowIndName=true;                           // 指標名を表示する
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 位置のコーナー
  4. アラートトリガと音声シグナルに必要なUltraWPR_HTF_Signal指標の入力パラメータ：
    //---- アラート設定
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 指標トリガオプション
input bool Push=true;                        // プッシュ通知を許可
input uint AlertCount=0;                     // 生成されたアラートの数

１つのチャートで複数の UltraWPR_HTF_Signal_BG指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

コンパイルされたUltraWPR.mq5指標ファイルをクライアント端末のterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　UltraWPR_HTF_Signal_BG指標のデータに基づいたトレンド継続のシグナル

図2　UltraWPR_HTF_Signal_BG指標のデータに基づいたポジションを開くためのシグナル

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2018

