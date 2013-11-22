Индикатор UltraWPR_HTF_Signal_BG выводит информацию о направлении тренда по данным индикатора UltraWPR на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон при наличии сигналов для совершения сделок. Графический объект представлен цветным фоном. Фон имеет четыре цвета. Бледные цвета показывают продолжение тренда, яркие сигнал для сделки.

Алерты и Push-сообщения индикатор подает только в случае, если значение входной переменной:

input uint SignalBar= 0 ;

будет больше единицы. Для нулевого бара смысла в звуковых сигналах и Push-сообщениях нет по той простой причине, что сигнал самого индикатора на нулевом баре может многократно меняться и исчезать!

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

Входные параметры отрисовки сессии:

Входные параметры индикатора UltraWPR: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int WPR_Period= 13 ; input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; input int StartLength= 3 ; input int WPhase= 100 ; input uint Step= 5 ; input uint StepsTotal= 10 ; input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; input int SmoothLength= 3 ; input int SmoothPhase= 100 ; Входные параметры индикатора UltraWPR_HTF_Signal_BG, которые необходимы для визуального отображения индикатора: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; Входные параметры индикатора UltraWPR_HTF_Signal_BG, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

Если предполагается использование нескольких индикаторов UltraWPR_HTF_Signal_BG на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора UltraWPR.mq5.).

Рис. 1. Сигнал продолжения тренда по данным индикатора UltraWPR_HTF_Signal_BG

Рис. 2. Сигнал для открытия позиции по данным индикатора UltraWPR_HTF_Signal_BG