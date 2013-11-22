CodeBaseРазделы
Индикаторы

UltraWPR_HTF_Signal_BG - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор UltraWPR_HTF_Signal_BG выводит информацию о направлении тренда по данным индикатора UltraWPR на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон при наличии сигналов для совершения сделок. Графический объект представлен цветным фоном. Фон имеет четыре цвета. Бледные цвета показывают продолжение тренда, яркие сигнал для сделки.

Алерты и Push-сообщения индикатор подает только в случае, если значение входной переменной:

input uint SignalBar=0;                                // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)

будет больше единицы. Для нулевого бара смысла в звуковых сигналах и Push-сообщениях нет по той простой причине, что сигнал самого индикатора на нулевом баре может многократно меняться и исчезать!

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

  1. Входные параметры отрисовки сессии:
    //+------------------------------------------------+ 
//| Входные параметры отрисовки сессии             |
//+------------------------------------------------+
input bool   SessionDrawOff=false;                     // Отображать сесcию во внесессионный период 
input string SessionSirName="Asian";                   // Название сессии
input Hour   StartHour=H00;                            // Час начала сессии
input Min    StartMinute=M00;                          // Минута начала сессии
input uint   SessionTime=480;                          // Время сессии в минутах
input color Up_Color=clrPaleTurquoise;                 // Цвет роста
input color Buy_Color=clrLime;                         // Цвет покупки
input color Sell_Color=clrDeepPink;                    // Цвет падения
input color Dn_Color=clrLightPink;                     // Цвет продажи
  2. Входные параметры индикатора UltraWPR:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Входные параметры индикатора                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                    // Финансовый актив
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;  // Таймфрейм индикатора для расчета индикатора
input int WPR_Period=13;                    // Период индикатора WPR
//---
input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;     // Метод усреднения
input int StartLength=3;                    // Стартовый период усреднения
input int WPhase=100;                       // Параметр усреднения (-100..+100)
//---  
input uint Step=5;                          // Шаг изменения периода
input uint StepsTotal=10;                   // Количество изменений периода
//---
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Метод сглаживания
input int SmoothLength=3;                   // Глубина сглаживания                    
input int SmoothPhase=100;                  // Параметр сглаживания (-100..+100)
  3. Входные параметры индикатора UltraWPR_HTF_Signal_BG, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input uint SignalBar=0;                                // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // название для меток индикатора
input color IndName_Color=DarkOrchid;                  // цвет названия индикатора
input uint Font_Size=10;                               // Размер шрифта названия индикатора
input int X_1=5;                                       // Смещение названия по горизонтали
input int Y_1=-15;                                     // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                           // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения
  4. Входные параметры индикатора UltraWPR_HTF_Signal_BG, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
    //---- настройки алертов
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Вариант индикации срабатывания
input bool Push=true;                        // Разрешение на передачу push-сообщений
input uint AlertCount=0;                     // Количество подаваемых алертов

Если предполагается использование нескольких индикаторов UltraWPR_HTF_Signal_BG на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора UltraWPR.mq5.).

Рис. 1. Сигнал продолжения тренда по данным индикатора UltraWPR_HTF_Signal_BG

Рис. 2. Сигнал для открытия позиции по данным индикатора UltraWPR_HTF_Signal_BG

