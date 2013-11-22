Ставь лайки и следи за новостями
UltraWPR_HTF_Signal_BG - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор UltraWPR_HTF_Signal_BG выводит информацию о направлении тренда по данным индикатора UltraWPR на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон при наличии сигналов для совершения сделок. Графический объект представлен цветным фоном. Фон имеет четыре цвета. Бледные цвета показывают продолжение тренда, яркие сигнал для сделки.
Алерты и Push-сообщения индикатор подает только в случае, если значение входной переменной:
input uint SignalBar=0; // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
будет больше единицы. Для нулевого бара смысла в звуковых сигналах и Push-сообщениях нет по той простой причине, что сигнал самого индикатора на нулевом баре может многократно меняться и исчезать!
Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:
- Входные параметры отрисовки сессии:
//+------------------------------------------------+ //| Входные параметры отрисовки сессии | //+------------------------------------------------+ input bool SessionDrawOff=false; // Отображать сесcию во внесессионный период input string SessionSirName="Asian"; // Название сессии input Hour StartHour=H00; // Час начала сессии input Min StartMinute=M00; // Минута начала сессии input uint SessionTime=480; // Время сессии в минутах input color Up_Color=clrPaleTurquoise; // Цвет роста input color Buy_Color=clrLime; // Цвет покупки input color Sell_Color=clrDeepPink; // Цвет падения input color Dn_Color=clrLightPink; // Цвет продажи
- Входные параметры индикатора UltraWPR:
//+------------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Финансовый актив input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм индикатора для расчета индикатора input int WPR_Period=13; // Период индикатора WPR //--- input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; // Метод усреднения input int StartLength=3; // Стартовый период усреднения input int WPhase=100; // Параметр усреднения (-100..+100) //--- input uint Step=5; // Шаг изменения периода input uint StepsTotal=10; // Количество изменений периода //--- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Метод сглаживания input int SmoothLength=3; // Глубина сглаживания input int SmoothPhase=100; // Параметр сглаживания (-100..+100)
- Входные параметры индикатора UltraWPR_HTF_Signal_BG, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
//---- настройки визуального отображения индикатора input uint SignalBar=0; // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // название для меток индикатора input color IndName_Color=DarkOrchid; // цвет названия индикатора input uint Font_Size=10; // Размер шрифта названия индикатора input int X_1=5; // Смещение названия по горизонтали input int Y_1=-15; // Смещение названия по вертикали input bool ShowIndName=true; // Отображение названия индикатора input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения
- Входные параметры индикатора UltraWPR_HTF_Signal_BG, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
//---- настройки алертов input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Вариант индикации срабатывания input bool Push=true; // Разрешение на передачу push-сообщений input uint AlertCount=0; // Количество подаваемых алертов
Если предполагается использование нескольких индикаторов UltraWPR_HTF_Signal_BG на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора UltraWPR.mq5.).
Рис. 1. Сигнал продолжения тренда по данным индикатора UltraWPR_HTF_Signal_BG
Рис. 2. Сигнал для открытия позиции по данным индикатора UltraWPR_HTF_Signal_BG
