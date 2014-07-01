CodeBaseSeções
UltraWPR_HTF_Signal_BG mostra informações sobre a direção da tendência com base nos dados do indicador UltraWPR em um barra selecionado como um objeto gráfico com uma indicação colorida de tendência ou uma direção de negócio, fornecendo alertas, sinais de áudio e enviando notificações push para um smartphone se o sinal for gerado.

Um objeto gráfico é representado como um fundo colorido. O fundo possui quatro cores. As cores pálidas indicam a continuação da tendência e cores brilhantes indicam um sinal para negociação

O indicador envia alertas e notificações push somente se for configurado seu valor no parâmetro de entrada:

input uint SignalBar=0;   // O número de barras para obter um sinal (0 - barra atual)

é maior do que um. Para os sinais sonoros da barra zero e as notificações push são inúteis porque o sinal do indicador na barra de zero pode mudar e desaparecer!

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada para o desenho de uma sessão:
    //+------------------------------------------------+ 
//| Parâmetros de entrada de desenho Sessão        |
//+------------------------------------------------+
input bool   SessionDrawOff=false;              // Mostra a sessão em um período sem sessão 
input string SessionSirName="Asian";            // Nome da sessão
input Hour   StartHour=H00;                     // Hora de início da sessão
input Min    StartMinute=M00;                   // Minuto de início da sessão
input uint   SessionTime=480;                   // Duração em minutos da sessão
input color Up_Color=clrPaleTurquoise;          // Cor de alta
input color Buy_Color=clrLime;                  // Cor de Compra
input color Sell_Color=clrDeepPink;             // Cor de queda
input color Dn_Color=clrLightPink;              // Cor de Venda
  2. Parâmetros de entrada de UltraWPR:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Parâmetros de entrada do Indicador            |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                    // Instrumento financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;  // Tempo gráfico para o cálculo do indicador
input int WPR_Period=13;                    // Período do indicador WPR
//---
input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;     // Método de cálculo da média
input int StartLength=3;                    // Início do período de cálculo da média
input int WPhase=100;                       // Período de cálculo da média (-100 .. +100)
//---  
input uint Step=5;                          // Passo da mudança do período
input uint StepsTotal=10;                   // Número da mudança dos períodos
//---
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Método de suavização
input int SmoothLength=3;                   // Profundidade de suavização                    
input int SmoothPhase=100;                  // Parâmetro de suavização (-100..+100)
  3. Os parâmetros de entrada do indicador UltraWPR_HTF_Signal_BG necessários para a visualização do indicador:
    //---- Configurações de visualização indicador
input uint SignalBar=0;                                // Número da barra para receber um sinal (0 - bar atual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // nome para os rótulos do indicador
input color IndName_Color=DarkOrchid;                  // Cor do nome do indicador
input uint Font_Size=10;                               // Tamanho da fonte do nome do indicador
input int X_1=5;                                       // Deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                                     // Deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                           // Exibe o nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização do canto
  4. Os parâmetros de entrada do indicador UltraWPR_HTF_Signal que são necessários para a produção de alertas e sinais de áudio:
    //---- Configurações de alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Opção de acionar a indicação
input bool Push=true;                        // Permitir notificações push
input uint AlertCount=0;                     // Número de alertas produzidos

No caso de vários indicadores UltraWPR_HTF_Signal_BG em um único gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor da variável string Symbols_Sirname (nome do rótulo do indicador).

Coloque o arquivo compilado UltraWPR.mq5 em the terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ do terminal do cliente.

Imagens:

Fig. 1. Um sinal de continuação de tendência com base nos dados do indicador X2MA_HTF_Signal_BG

Fig. 1. Um sinal de continuação de tendência com base nos dados do indicador UltraWPR_HTF_Signal_BG

Fig. 2. Um sinal para abrir uma posição de acordo com os dados de X2MA_HTF_Signal_BG

Fig. 2. Um sinal para abrir uma posição de acordo com os dados de UltraWPR_HTF_Signal_BG

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2018

