UltraWPR_HTF_Signal_BG mostra informações sobre a direção da tendência com base nos dados do indicador UltraWPR em um barra selecionado como um objeto gráfico com uma indicação colorida de tendência ou uma direção de negócio, fornecendo alertas, sinais de áudio e enviando notificações push para um smartphone se o sinal for gerado.

Um objeto gráfico é representado como um fundo colorido. O fundo possui quatro cores. As cores pálidas indicam a continuação da tendência e cores brilhantes indicam um sinal para negociação

O indicador envia alertas e notificações push somente se for configurado seu valor no parâmetro de entrada:

input uint SignalBar= 0 ;

é maior do que um. Para os sinais sonoros da barra zero e as notificações push são inúteis porque o sinal do indicador na barra de zero pode mudar e desaparecer!

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

Parâmetros de entrada para o desenho de uma sessão:

Parâmetros de entrada de UltraWPR: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int WPR_Period= 13 ; input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; input int StartLength= 3 ; input int WPhase= 100 ; input uint Step= 5 ; input uint StepsTotal= 10 ; input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; input int SmoothLength= 3 ; input int SmoothPhase= 100 ; Os parâmetros de entrada do indicador UltraWPR_HTF_Signal_BG necessários para a visualização do indicador: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; Os parâmetros de entrada do indicador UltraWPR_HTF_Signal que são necessários para a produção de alertas e sinais de áudio:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

No caso de vários indicadores UltraWPR_HTF_Signal_BG em um único gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor da variável string Symbols_Sirname (nome do rótulo do indicador).

Coloque o arquivo compilado UltraWPR.mq5 em the terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ do terminal do cliente.

Imagens:

Fig. 1. Um sinal de continuação de tendência com base nos dados do indicador UltraWPR_HTF_Signal_BG

Fig. 2. Um sinal para abrir uma posição de acordo com os dados de UltraWPR_HTF_Signal_BG