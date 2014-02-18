UltraWPR_HTF_Signal_BG基于UltraWPR指标的数据，在作为图形对象的柱形上显示和趋势方向有关的信息，它带有趋势方向或者交易方向的彩色指示，并给出警报或音频信号，并当交易信号产生时发送推送通知到智能手机。

彩色的背景作为一个图形对象。背景有四种颜色。白色表示趋势的延续，鲜艳的颜色代表交易信号。

指标发送报警和推送通知，仅当输入参数的值为：

input uint SignalBar= 0 ;

要比1大。当前柱形的声音信号和推送通知是不起作用的，因为当前柱形指标的信号可能改变或者消失！

所有的输入参数可以分割为三大类：

绘制一个会话的输入参数：

UltraWPR的输入参数： input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int WPR_Period= 13 ; input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; input int StartLength= 3 ; input int WPhase= 100 ; input uint Step= 5 ; input uint StepsTotal= 10 ; input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; input int SmoothLength= 3 ; input int SmoothPhase= 100 ; 用于UltraWPR_HTF_Signal_BG指标可视化的输入参数： input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; 用于生成报警和音频信号的UltraWPR_HTF_Signal指标的输入参数：

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

如果在一个图表中使用多个UltraWPR_HTF_Signal_BG指标，它们中的每一个都要有 Symbols_Sirname（指标标签名称）字符串变量的值。

将指标编译后的文件UltraWPR.mq5放到终端的terminal_data_folder\MQL5\Indicators\文件夹下。

图. 1. 基于UltraWPR_HTF_Signal_BG指标数据的趋势持续信号。

Fig. 2. 基于UltraWPR_HTF_Signal_BG指标数据的开仓信号