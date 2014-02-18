请观看如何免费下载自动交易
UltraWPR_HTF_Signal_BG基于UltraWPR指标的数据，在作为图形对象的柱形上显示和趋势方向有关的信息，它带有趋势方向或者交易方向的彩色指示，并给出警报或音频信号，并当交易信号产生时发送推送通知到智能手机。
彩色的背景作为一个图形对象。背景有四种颜色。白色表示趋势的延续，鲜艳的颜色代表交易信号。
指标发送报警和推送通知，仅当输入参数的值为：
input uint SignalBar=0; // 获取信号的柱形数量（0 - 当前柱）
要比1大。当前柱形的声音信号和推送通知是不起作用的，因为当前柱形指标的信号可能改变或者消失！
所有的输入参数可以分割为三大类：
- 绘制一个会话的输入参数：
//+------------------------------------------------+ //| 会话绘制输入参数 | //+------------------------------------------------+ input bool SessionDrawOff=false; //在非会话期间显示会话 input string SessionSirName="Asian"; // 会话名称 input Hour StartHour=H00; // 会话开始小时 input Min StartMinute=M00; // 会话开始分钟 input uint SessionTime=480; // 会话持续时间（分钟） input color Up_Color=clrPaleTurquoise; // 增长的颜色 input color Buy_Color=clrLime; // 买入的颜色 input color Sell_Color=clrDeepPink; // 下降的颜色 input color Dn_Color=clrLightPink; // 卖出的颜色
- UltraWPR的输入参数：
//+------------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // 交易对象 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指标计算周期 input int WPR_Period=13; // WPR指标周期 //--- input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; // 平均方式 input int StartLength=3; // 平均的开始周期 input int WPhase=100; // 平均周期 (-100..+100) //--- input uint Step=5; // 平均周期的改变步长 input uint StepsTotal=10; // 周期变化次数 //--- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // 平滑方式 input int SmoothLength=3; // 平滑深度 input int SmoothPhase=100; // 平滑参数 (-100..+100)
- 用于UltraWPR_HTF_Signal_BG指标可视化的输入参数：
//---- 指标可视化设置 input uint SignalBar=0; // 产生一个信号的柱形数量（0-当前柱） input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指标的标签名称 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指标名称颜色 input uint Font_Size=10; // 指标名称字体 input int X_1=5; // 名称的水平位移 input int Y_1=-15; // 名称的垂直位移 input bool ShowIndName=true; // 显示指标名称 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 所在角落
- 用于生成报警和音频信号的UltraWPR_HTF_Signal指标的输入参数：
//---- Settings of alerts input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 激活指示的选项 input bool Push=true; // 允许推送通知 input uint AlertCount=0; // 产生的告警的数量
如果在一个图表中使用多个UltraWPR_HTF_Signal_BG指标，它们中的每一个都要有 Symbols_Sirname（指标标签名称）字符串变量的值。
将指标编译后的文件UltraWPR.mq5放到终端的terminal_data_folder\MQL5\Indicators\文件夹下。
图. 1. 基于UltraWPR_HTF_Signal_BG指标数据的趋势持续信号。
Fig. 2. 基于UltraWPR_HTF_Signal_BG指标数据的开仓信号
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2018
