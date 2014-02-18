代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

UltraWPR_HTF_Signal_BG - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1640
等级:
(22)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
ultrawpr.mq5 (10.93 KB) 预览
ultrawpr_htf_signal_bg.mq5 (21.08 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

UltraWPR_HTF_Signal_BG基于UltraWPR指标的数据，在作为图形对象的柱形上显示和趋势方向有关的信息，它带有趋势方向或者交易方向的彩色指示，并给出警报或音频信号，并当交易信号产生时发送推送通知到智能手机。

彩色的背景作为一个图形对象。背景有四种颜色。白色表示趋势的延续，鲜艳的颜色代表交易信号。

指标发送报警和推送通知，仅当输入参数的值为：

input uint SignalBar=0;   // 获取信号的柱形数量（0 - 当前柱）

要比1大。当前柱形的声音信号和推送通知是不起作用的，因为当前柱形指标的信号可能改变或者消失！

所有的输入参数可以分割为三大类：

  1. 绘制一个会话的输入参数：
    //+------------------------------------------------+ 
//| 会话绘制输入参数                                 |
//+------------------------------------------------+
input bool   SessionDrawOff=false;              //在非会话期间显示会话
input string SessionSirName="Asian";            // 会话名称
input Hour   StartHour=H00;                     // 会话开始小时
input Min    StartMinute=M00;                   // 会话开始分钟
input uint   SessionTime=480;                   // 会话持续时间（分钟）
input color Up_Color=clrPaleTurquoise;          // 增长的颜色
input color Buy_Color=clrLime;                  // 买入的颜色
input color Sell_Color=clrDeepPink;             // 下降的颜色
input color Dn_Color=clrLightPink;              // 卖出的颜色
  2. UltraWPR的输入参数：
    //+------------------------------------------------+ 
//|  指标输入参数                                    |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                    // 交易对象
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;  // 指标计算周期
input int WPR_Period=13;                    // WPR指标周期
//---
input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;     // 平均方式
input int StartLength=3;                    // 平均的开始周期
input int WPhase=100;                       // 平均周期 (-100..+100)
//---  
input uint Step=5;                          // 平均周期的改变步长
input uint StepsTotal=10;                   // 周期变化次数
//---
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // 平滑方式
input int SmoothLength=3;                   // 平滑深度                    
input int SmoothPhase=100;                  // 平滑参数 (-100..+100)
  3. 用于UltraWPR_HTF_Signal_BG指标可视化的输入参数：
    //---- 指标可视化设置
input uint SignalBar=0;                                // 产生一个信号的柱形数量（0-当前柱）
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指标的标签名称
input color IndName_Color=DarkOrchid;                  // 指标名称颜色
input uint Font_Size=10;                               // 指标名称字体
input int X_1=5;                                       // 名称的水平位移
input int Y_1=-15;                                     // 名称的垂直位移
input bool ShowIndName=true;                           // 显示指标名称
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 所在角落
  4. 用于生成报警和音频信号的UltraWPR_HTF_Signal指标的输入参数：
    //---- Settings of alerts
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 激活指示的选项
input bool Push=true;                        // 允许推送通知
input uint AlertCount=0;                     // 产生的告警的数量

如果在一个图表中使用多个UltraWPR_HTF_Signal_BG指标，它们中的每一个都要有 Symbols_Sirname（指标标签名称）字符串变量的值。

将指标编译后的文件UltraWPR.mq5放到终端的terminal_data_folder\MQL5\Indicators\文件夹下。

Fig. 1. 基于UltraWPR_HTF_Signal_BG指标数据的趋势持续信号。

图. 1. 基于UltraWPR_HTF_Signal_BG指标数据的趋势持续信号。

Fig. 2. 基于UltraWPR_HTF_Signal_BG指标数据的开仓信号

Fig. 2. 基于UltraWPR_HTF_Signal_BG指标数据的开仓信号

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2018

TrendManagerOpen TrendManagerOpen

以彩云形式绘制的一个趋势检测指标。

图表上的MACD 图表上的MACD

一个使用MACD直方图的信号机指标。

TrendValue_HTF TrendValue_HTF

在输入参数中提供时间框架可选项的TrendValue指标。

Accelerator_Signal_HTF Accelerator_Signal_HTF

在输入参数中提供时间框架可选项的Accelerator_Signal指标。