请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
原作者：
Khashayar Talebi
一个使用MACD直方图的信号机指标。当MACD直方图突破它的信号线时，指标产生交易信号。
图 1. MACD_On_Chart 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2015
DeMarker_3HTF
在一个图表上带有三个不同时间框架的三相DeMarker振荡器。Accelerator_Signal
能够进行微调和带有彩云形式信号线的Bill Williams加速器指标。
TrendManagerOpen
以彩云形式绘制的一个趋势检测指标。UltraWPR_HTF_Signal_BG
UltraWPR_HTF_Signal_BG基于UltraWPR指标的数据，在作为图形对象的柱形上显示和趋势方向有关的信息，它带有趋势方向或者交易方向的彩色指示，并给出警报或音频信号，并发送推送通知到智能手机。