Khashayar Talebi
MACDヒストグラムに基づくセマフォシグナル指標。この指標は、MACDヒストグラムがそのシグナルラインをブレイクスルーしたときに取引シグナルを生成します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2015
