MACD On Chart - Indikator für den MetaTrader 5
- 1144
Der echte Autor:
Khashayar Talebi
Ein Flaggensignal Indikator, der ein MACD Histogramm verwendet. Der Indikator generiert Tradingsignale, wenn das MACD-Histogramm durch seine Signallinie bricht.
Abbildung 1. Der MACD_On_Chart Indikator
