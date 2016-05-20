Drei DeMarker Oszillatoren mit drei verschiedenen Timeframes auf einem Chart.

Ein Trenderkennungsindikator gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.

UltraWPR_HTF_Signal_BG zeigt Informationen über Trendrichtung basierend auf Daten des the UltraWPR Indikator für einen gewählten Balken als graphisches Objekt mit einer farbigen Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosignale und sendet Push-Benachrichtigungen an ein Smartphone.