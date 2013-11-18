Смотри, как бесплатно скачать роботов
MACD On Chart - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Khashayar Talebi
Семафорный сигнальный индикатор с использованием гистограммы MACD. Индикатор формирует сигналы для совершения сделок в моменты времени, когда гистограмма MACD пробивает свою сигнальную линию.
Рис.1. Индикатор MACD_On_Chart
Vegas
Наборы конвертов с фиксированными сдвигами.FX_FISH_2MA
Гистограмма на основе преобразования Фишера с двумя своими усреднениями в виде сигнальных линий.
i_Trend
Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака.ASCtrend_HTF
Индикатор ASCtrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.