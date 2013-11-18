Реальный автор:

Khashayar Talebi

Семафорный сигнальный индикатор с использованием гистограммы MACD. Индикатор формирует сигналы для совершения сделок в моменты времени, когда гистограмма MACD пробивает свою сигнальную линию.

Рис.1. Индикатор MACD_On_Chart