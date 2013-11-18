CodeBaseРазделы
Индикаторы

MACD On Chart - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Khashayar Talebi

Семафорный сигнальный индикатор с использованием гистограммы MACD. Индикатор формирует сигналы для совершения сделок в моменты времени, когда гистограмма MACD пробивает свою сигнальную линию.

Рис.1. Индикатор MACD_On_Chart

