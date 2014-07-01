CodeBaseSeções
Indicadores

MACD No Gráfico - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
6344
Avaliação:
(31)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Khashayar Talebi

Um indicador de sinal do tipo semáforo que utiliza um histograma MACD. O indicador gera sinais para negociação quando o histograma MACD rompe sua linha de sinal.

Figura 1. O indicador MACD_On_Chart

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2015

