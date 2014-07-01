Participe de nossa página de fãs
Autor real:
Khashayar Talebi
Um indicador de sinal do tipo semáforo que utiliza um histograma MACD. O indicador gera sinais para negociação quando o histograma MACD rompe sua linha de sinal.
Figura 1. O indicador MACD_On_Chart
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2015
