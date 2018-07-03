Hans123_Trader

Autor de la idea - Scriptor, autor del código mq5 - barabashkakvn.

El EA coloca las órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop. Para eso, en el intervalo de barras establecido (en este código este número es igual a 80), se busca el precio más alto y más bajo. En el precio más alto se coloca Buy Stop, y en el más bajo, Sell Stop.

Las órdenes pendientes tienen un plazo de vida hasta el fin del día actual. Cuando se activa cualquier orden pendiente, todas las demás se eliminan de forma forzada.

Ejemplo de trabajo en EURUSD, M5:





Parámetros de entrada