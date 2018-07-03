Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Fractal Adaptive MACD - indicador para MetaTrader 5
El indicador técnico Media Móvil Adaptable Fractal fue diseñado por John Ehlers. Este indicador se construye a base del algoritmo de la media móvil exponencial en la que el factor del suavizado se calcula basándose en la dimensionalidad fractal actual de la serie de precios. La ventaja del indicador FRAMA es la capacidad de acompañar los movimientos tendenciales fuertes y ralentizarse mucho en los momentos de las consolidaciones de precios.
Si no tomamos medidas adicionales, será algo complicado usar Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) para el cálculo de MACD. En este indicador, fue agregado el suavizado para hacer que el indicador Fractal Adaptive MACD parezca más a los indicadores del tipo MACD.
Sin el suavizado, el indicador es algo «nervioso», emite demasiadas señales, lo que desprende de su carácter adaptable (una reacción demasiado rápida mientras que esperamos un retardo tan típico para MACD). La parte de MACD que se encarga de la convergencia/divergencia funciona sólo si hay algún retardo razonable. En este indicador, se usa Super Smoother para el suavizado (también se puede elegir otras opciones, pero puesto que necesitamos un resultado suavizado y adición de un retardo mínimo, precisamente este mecanismo de suavizado será una elección razonable).
La línea de señal en este indicador es un FRAMA, por eso este indicador es MACD compuesto completamente de FRAMA.
