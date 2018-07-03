Pon "Me gusta" y sigue las noticias
VSI - indicador para MetaTrader 5
VSI (Volatility Switch Indicator) - indicador del cambio de la volatilidad. Estima la volatilidad actual respecto a los datos históricos durante el período seleccionado. Permite evaluar el estado del mercado. Rango del indicador se normaliza de 0 a 1.
Cuando el valor del indicador sube por encima de 0,5, la volatilidad en el mercado se aumenta, y se puede esperar que el movimiento del precio será más rápido y brusco. Cuando el valor del indicador cae por debajo del nivel 0,5 después de los valores altos, la volatilidad se disminuye, lo que puede ser considerado como una señal de la formación de la tendencia.
El indicador tiene tres parámetros personalizados:
- Period - período del cálculo;
- Overbought - nivel de sobrecompra;
- Oversold - nivel de sobreventa.
