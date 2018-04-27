请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Hans123_Trader - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1567
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Scriptor, MQL5 代码作者: barabashkakvn。
放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单的智能交易系统。 若要下订单，EA 会在给定柱线范围 (在此代码中设置为 80) 内搜索最高价和最低价。 Buy Stop 挂单放置于最高价格，Sell Stop 放置于最低价位。
挂单的生存期限一直持续到当天结束。 一旦任何挂单触发，所有其它订单都将被删除。
EURUSD，M5 操作的一个例子:
输入参数
- Lots - 挂单的交易量
- Stop Loss (in pips) - 止损值
- Take Profit (in pips) - 止盈值
- Trailing Stop (in pips) - 尾随值
- Trailing Step (in pips) - 尾随步长值
- Start hour - 操作开始钟点
- End hour - 操作结束钟点
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20149
Ichimoku
基于 iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) 指标的智能交易系统。 对于买入和卖出仓位可单独止损，止盈和尾随停止。 EA 操作时间可配置。 在当前柱线上执行检查: 只能开一笔持仓。Fractal_TL
一款基于给定时间帧的分形自动绘制趋势线的指标。