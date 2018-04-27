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EA

Hans123_Trader - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
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4.8 (180)
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思路来自Scriptor, MQL5 代码作者: barabashkakvn

放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单的智能交易系统。 若要下订单，EA 会在给定柱线范围 (在此代码中设置为 80) 内搜索最高价和最低价。 Buy Stop 挂单放置于最高价格，Sell Stop 放置于最低价位。

挂单的生存期限一直持续到当天结束。 一旦任何挂单触发，所有其它订单都将被删除。

EURUSD，M5 操作的一个例子:

Hans123_Trader


输入参数

  • Lots - 挂单的交易量
  • Stop Loss (in pips) - 止损值
  • Take Profit (in pips) - 止盈值
  • Trailing Stop (in pips) - 尾随值
  • Trailing Step (in pips) - 尾随步长值
  • Start hour - 操作开始钟点
  • End hour - 操作结束钟点

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20149

Ichimoku Ichimoku

基于 iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) 指标的智能交易系统。 对于买入和卖出仓位可单独止损，止盈和尾随停止。 EA 操作时间可配置。 在当前柱线上执行检查: 只能开一笔持仓。

Fractal_TL Fractal_TL

一款基于给定时间帧的分形自动绘制趋势线的指标。

CVI CVI

CVI (Chartmill Value Indicator) 显示价格距移动平均线的偏离值。

SZO SZO

SZO (情绪区域振荡器) 是一款市场情绪指标，拥有超买和超卖区域。