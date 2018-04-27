Hans123_Trader

思路来自: Scriptor, MQL5 代码作者: barabashkakvn。

放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单的智能交易系统。 若要下订单，EA 会在给定柱线范围 (在此代码中设置为 80) 内搜索最高价和最低价。 Buy Stop 挂单放置于最高价格，Sell Stop 放置于最低价位。

挂单的生存期限一直持续到当天结束。 一旦任何挂单触发，所有其它订单都将被删除。

EURUSD，M5 操作的一个例子:





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